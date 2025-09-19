TVアニメ『ダンダダン』第3期の制作が決定した。

本作は、累計発行部数1,000万部を超える、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸による同名コミックをアニメ化したオカルティックバトル＆青春物語。TVアニメ第1期が2024年10月から、第2期が2025年7月から放送され、人気を博した。

MBS／TBS系全国放送枠“スーパーアニメイズムTURBO”枠で放送された本作は、第1期で枠開設以降の作品で平均総合視聴率1位を獲得。海外でも数々の賞を受賞し、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で第2位となるなど、話題を呼んだ。また第2期では先行劇場上映で全米8位を記録した。

巨大大仏ロボットとみんなの能力を駆使し、宇宙怪獣を倒したモモたち。倒されたことで縮んでしまった宇宙怪獣を街中に放置することができないため、オカルンとジジでモモの家に運ぶ。ふと宇宙怪獣にファスナーが付いていることに気付いたオカルンがそのファスナーを下げると、中から美少女が。その美少女が起き抜けに目の前にいたオカルンにキス。2人がキスしたところをモモが目撃し……というところで幕を閉じたTVアニメ第2期。第3期はその美少女は何者なのか、なぜ怪獣の中にいたのか、次なる展開が描かれる。

あわせて、モモ、オカルン、ターボババアが描かれたお祝いビジュアルも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）