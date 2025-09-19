「ハゲタカ」と罵られた外資は”ニセコの救世主”だった…「ヒルトン」を誘致した金融大手の知られざる功績を元社員が明かす

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

外資系金融機関がニセコに繁栄をもたらした

西武ホールディングスは、2006年12月、経営再建の一環として、子会社のプリンスホテルが保有する国内のホテルやスキー場など12施設を、米国大手金融機関であるシティグループのグループ会社であるシティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパンに譲渡すると発表した。

売却となったのは、糠平温泉スキー場、ニセコ東山プリンスホテル、ニセコ東山スキー場、ニセコ東山プリンスホテルゴルフ場、ニセコゴルフコース、函館七飯スキー場、鰺ヶ沢プリンスホテル、鰺ヶ沢高原ゴルフ場、鰺ヶ沢スキー場、阿仁スキー場、湯沢中里スキー場、表万座スキー場の12ヵ所だった。シティグループ側は事業を継続し、従業員の雇用を守り労働条件を今後1年間は変えないとした。またシティグループは、引き渡し後14ヵ月間はプリンスホテルの商標を使用できるとされた。

売却額は総額約62億円で、簿価86億円との差額約24億円がプリンスホテルの損失として計上された。今にしてみれば、数十億円ぐらい、西武グループなら何とかならなかったのかとも思うが、当時の日本は不況が永久に続くかのような状況であり、インバウンドという救世主もまだほとんど存在していなかった時代だ。どうにもならなかったのだ。

当時、筆者はシティグループに勤務しており、当該部署ではなかったが、大きなディールが成立したと、発表後フロアが沸き返ったのを記憶している。シティグループに限らず、外資系金融機関は、当時ハゲタカ、冷酷といわれながらも、こうした日本の大手企業の不採算事業や不良債権、株式や社債などを購入し、付加価値を付けて再生するなどして売却することで利益を得るビジネスを積極的に行っていた。

もちろん、ビジネスライクではあるが、不況下で先行きも見えない当時の日本の状況下、買収により自らもより大きな損失を抱えるリスクを背負いながら、デューデリジェンス（投資対象の価値やリスクの調査）し、投資したわけだ。廃業や廃止となるスキー場が全国で増え、売り手ばかりで買い手が圧倒的に少なかったなかでのシティグループによる買収は、ニセコビレッジを存続させ、今の繁栄につないだという点で、もっと評価されてもいいのではと、かつての身内贔屓にはなるが思う次第である。

中国のスキー場運営に携わる日本企業も

シティグループのもとで、2007年に「プリンスゴンドラ」は「ニセコゴンドラ」と改称され、翌2008年には旧ニセコ東山プリンスホテル新館が「ヒルトンニセコビレッジ」、旧本館が「ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ」としてオープンしている。ニセコエリア初の国際的なブランドホテルが誕生したことは、外国人スキーヤーを惹きつける意味でも、現在に続くニセコ興隆における重要なターニングポイントの一つだったといえよう。

買収後、側面支援の意味合いもあったと思うが、当時のシティグループの東京拠点の社員が積極的にニセコビレッジを利用するようになる。特に外国籍社員から、ニセコのパウダースノーや温泉、北海道の食事と揃ったニセコでの体験を賞賛する声が上がっていたのを覚えている。

彼らにとってヒルトンホテルという国際的なブランドの安心感などもあって口コミで評判が広がり、最終的には家族や友人への広がりはむろん、東京だけでなくシドニーやシンガポール、香港、ニューヨーク本社の社員なども、休暇や出張を利用してニセコビレッジを体験するようになった点も追記しておきたい。ニセコビレッジのインバウンド増加のきっかけの一つになっていたはずだ。

シティグループの買収から3年足らずの2010年3月、マレーシアのYTLコーポレーションが、ニセコビレッジを総額60億円で買収すると発表した。YTLグループは、母国マレーシアで「ザ・リッツ・カールトン・クアラルンプール」や「JWマリオット・クアラルンプール」など、またイギリスやオーストラリアなど世界8ヵ国で高級ラグジュアリーホテルを運営している。

こうして、西武グループがニセコ東山スキー場を手放し、ニセコビレッジと名前を変えてから10年以上が過ぎた。2005年に老朽化のため停止されたままのニセコ東山ゴンドラと、今は倉庫や建設作業などの詰め所になっている建物のみが、西武の面影を残している。

ニセコなど多くの国内スキー場を手放した西武グループではあるものの、プリンスホテルは2013年、中国北東部の吉林省にある松花湖スキーリゾートのホテルとスキー場の運営を受託している。2018年には同じく中国北東部の河北省にあるスキー場の開発・設計コンサルティング業務を受託した。中国人富裕層がニセコなど日本のスキー場に押し寄せ、中国資本が日本のスキー場を開発するなか、日本のリーディング企業は中国のスキー場運営に携わっているのだ。

平和な時代が続き、グローバルな経済活動が確保されるのであれば、まったく問題のない話ではあるが、中国でのビジネスにはカントリーリスクもある。西武グループは、手放してしまったニセコはともかく、現在も保有し運営する、北海道であれば富良野スキー場など、日本のスキー場やホテル施設の付加価値向上にも一層努めてほしいものだ。

