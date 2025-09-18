この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系Youtuberのサイさんとつるみんさんが、『【サブスタンス】今年一番ぶっ飛んでるホラー映画！初見ネタバレ感想！』動画を公開。今回は、その中で2人が注目作『サブスタンス』について初見ならではの熱いネタバレ感想を語った。動画冒頭、サイさんは「一番楽しみにしてた」と本作への期待を明かし、つるみんさんも「ストーリーがおもろそう」「予告のセンス、光るものがあった」と他の映画にはない魅力を感じていたことを語った。



作品性については、「アカデミー賞のホラー作品として7作品目のノミネート」「カンヌ国際映画祭で上映後11分間のスタンディングオベーション」と海外での評価の高さにも言及。しかし日本ではまだその凄さが広く伝わりきっていない点を惜しみ、「やっぱりこの情報を聞いてどんだけいい作品なんだ、と」熱を込めた。



実際に映画を観た感想として、2人は「めちゃくちゃ面白かった」「Filmarks(映画レビューアプリ)だと4点ぐらいつける」と高評価。その理由について「ストーリーのオリジナリティー」「予想できない展開にどんどん行く」と意外性のある展開や独特な映像表現、編集技術の高さを絶賛。「編集技術の方が僕的には楽しかった」「中だるみがなかった」と、映像・音楽・テンポにも随所で工夫が見られたことに感銘を受けたと振り返る。



主演2人についても「主演女優デミ・ムーア、キャリアで初のアカデミー主演女優賞ノミネート」「もっと見たいっていう欲がある」と、演技合戦のレベルの高さを絶賛。「入れ替わりだからこっちのシーンはデミ・ムーアが活きるし、こっちのシーンはマーガレット・クアリーが活きる。」と熱弁した。



そして本作が投げかける問いについては、「ルッキズムへの批判」「自分のことをもっと愛そうと思った」「体に悪いと分かっててやってしまうのが人間。それの究極バージョン」と語り、「今の自分を大切にしろというスタジオのメッセージを感じた」と感じた。特に「これ気軽に見に行ったら本当に後悔すると思う」と、観る側にも覚悟を促していた。



映画の構造や小ネタに触れ、「シャイニング的な演出や『2001年宇宙の旅』の音楽がオマージュとして登場」「映画の中で頻出する架空電話番号“555-0199”」など映画ファンも楽しめる隠し要素を紹介する一方、「究極変異体みたいになったラスト」や「血みどろのお披露目」「ラストでハリウッドの星に現れる終わり方」についてもユーモアを交えつつ感想を語った。



終盤には「こんなの朝の番組で流したらダメです（笑）」と2人で爆笑して締めくくりとなった。