U-17女子W杯に向けたU-17日本女子代表メンバー発表! モロッコで10月に開幕
日本サッカー協会(JFA)は18日、モロッコ開催のU-17女子ワールドカップに臨むU-17日本女子代表のメンバーを発表した。
大会は10月17日に開幕。日本はグループFに入り、10月19日の第1節でニュージーランド、22日の第2節でザンビア、25日の第3節でパラグアイと対戦する。
以下、招集メンバー※背番号は後日発表
■スタッフ
▽団長
能仲太司
▽監督
白井貞義
▽コーチ
横道玲香
▽GKコーチ
井嶋正樹
▽フィジカルコーチ
石井孝典
▽テクニカルスタッフ
見原慧
■選手
▽GK
関口明日香(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
熊澤果歩(三菱重工浦和レッズレディースユース)
山内れな(愛媛FCレディースMIKAN)
▽DF
宮崎優那(マイナビ仙台レディースユース)
小泉恵奈(AIE国際高)
松岡瑛茉(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
古川心尋(JFAアカデミー福島)
佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN U18)
根鈴花李(十文字高)
▽MF
佐藤愛真(日本航空高)
佐野杏花(JFAアカデミー福島)
佐藤色(十文字高)
飯田雫瑠(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
須長穂乃果(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
中村心乃葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
高橋佑奈(三菱重工浦和レッズレディースユース)
福島望愛(JFAアカデミー福島)
式田和(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▽FW
大野羽愛(高知学園高知高)
平七海(INAC神戸レオンチーナ)
大会は10月17日に開幕。日本はグループFに入り、10月19日の第1節でニュージーランド、22日の第2節でザンビア、25日の第3節でパラグアイと対戦する。
以下、招集メンバー※背番号は後日発表
■スタッフ
▽団長
能仲太司
▽監督
白井貞義
▽コーチ
▽GKコーチ
井嶋正樹
▽フィジカルコーチ
石井孝典
▽テクニカルスタッフ
見原慧
■選手
▽GK
関口明日香(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
熊澤果歩(三菱重工浦和レッズレディースユース)
山内れな(愛媛FCレディースMIKAN)
▽DF
宮崎優那(マイナビ仙台レディースユース)
小泉恵奈(AIE国際高)
松岡瑛茉(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
古川心尋(JFAアカデミー福島)
佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN U18)
根鈴花李(十文字高)
▽MF
佐藤愛真(日本航空高)
佐野杏花(JFAアカデミー福島)
佐藤色(十文字高)
飯田雫瑠(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
須長穂乃果(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
中村心乃葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
高橋佑奈(三菱重工浦和レッズレディースユース)
福島望愛(JFAアカデミー福島)
式田和(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▽FW
大野羽愛(高知学園高知高)
平七海(INAC神戸レオンチーナ)