　日本サッカー協会(JFA)は18日、モロッコ開催のU-17女子ワールドカップに臨むU-17日本女子代表のメンバーを発表した。

　大会は10月17日に開幕。日本はグループFに入り、10月19日の第1節でニュージーランド、22日の第2節でザンビア、25日の第3節でパラグアイと対戦する。

以下、招集メンバー※背番号は後日発表

■スタッフ

▽団長

能仲太司

▽監督

白井貞義

▽コーチ

横道玲香

▽GKコーチ

井嶋正樹

▽フィジカルコーチ

石井孝典

▽テクニカルスタッフ

見原慧

■選手

▽GK

関口明日香(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

熊澤果歩(三菱重工浦和レッズレディースユース)

山内れな(愛媛FCレディースMIKAN)

▽DF

宮崎優那(マイナビ仙台レディースユース)

小泉恵奈(AIE国際高)

松岡瑛茉(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

古川心尋(JFAアカデミー福島)

佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN U18)

根鈴花李(十文字高)

▽MF

佐藤愛真(日本航空高)

佐野杏花(JFAアカデミー福島)

佐藤色(十文字高)

飯田雫瑠(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

須長穂乃果(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

中村心乃葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

高橋佑奈(三菱重工浦和レッズレディースユース)

福島望愛(JFAアカデミー福島)

式田和(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

▽FW

大野羽愛(高知学園高知高)

平七海(INAC神戸レオンチーナ)