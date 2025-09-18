PowerDirector

サイバーリンク株式会社は9月18日（木）、動画編集ソフト「PowerDirector」と、写真編集ソフト「PhotoDirector」の最新版となる2026バージョンを発表。同日よりダウンロード版の販売を開始した。なお、パッケージ版を10月24日（金）に発売予定としている。

最新バージョンでは、AIを活用した編集サポート機能が追加。「PowerDirector」においては「AI 音声翻訳」「AI 自動編集」など、「PhotoDirector」では「AI オブジェクト除去」といった機能が利用可能になった。

「PowerDirector」と「PhotoDirector」は、主に初心者や中級者をターゲットとした編集ソフトで、初めてでも使いやすいとした点が特徴。パッケージ版にはフルカラーの日本語マニュアルを同梱するなど、新規ユーザーの導入にも配慮している。

いずれも1年間のサブスクリプション制とした“365”と、買い切り版をそれぞれラインアップ。“365”は定期的にバージョンアップするためいち早く最新機能を使えるほか、ロイヤリティフリー素材の無料ダウンロードが可能など、いわゆるすべての機能が利用できる。2026バージョンの追加機能においても、生成AIに関するものは“365”のみで利用可能となっている。

PhotoDirector

PowerDirector 365

話者の言語を変更する「AI 音声翻訳」を搭載。ポイントは話者の声がそのまま異なる言語になるというところで、リップシンク機能とあわせて非常に自然な翻訳が可能となる。29言語を搭載する。

AI 音声翻訳

「AI 自動編集」機能は、任意の動画ファイルを選ぶだけで、その素材の中からハイライトを切り出し、音声とテキストを付加して1本の動画に仕上げてくれるというもの。旅行や家族といったテーマを選んで、それに合わせた作品を作成。ユーザーによる微調整にも対応する。

AI 自動編集

「AI オブジェクトマスク」を利用すると、任意の被写体の動きにマスクが追従。AIを活用しているため、マスクをかけた被写体が他の物体に隠れることがあっても追従を続けるのが特徴。

AI オブジェクトマスク

このほか、動画の内容に合わせて音楽や効果音を生成する「AI 音楽・効果音生成」、ワンクリックで動画を補正して高画質化する「AI 動画高画質化」、写真にプロンプトを入力して動画化できる「AI 動画生成」などの新機能を盛り込んだ。

AI 動画生成

なお、生成AIにかかわる機能においてはクレジット制での利用となる。毎月付与されるクレジット（繰り越し不可）、もしくは購入したクレジット（1年間利用可）を利用する仕組み。

ダウンロード版

パッケージ版

PhotoDirector 365

PowerDirector 365 1年版（サブスクリプション）：9,280円 PowerDirector 2026 Ultimate Suite（買い切り）：20,980円（通常版）、14,980円～（アップグレード版） PowerDirector 2026 Ultimate（直販限定版）：16,980円（通常版）12,980円～（アップグレード版） PowerDirector 2026 Ultra：12,980円 Director Suite 365 1年版：16,980円※Director Suite 365は「PowerDirector 365」「PhotoDirector 365」「ColorDirector 365」「AudioDirector 365」が利用可PowerDirector 365：9,680円 PowerDirector 2026 Ultimate Suite：21,450円（通常版）、15,400円（アップグレード＆乗換え版）、13,200円（アカデミック版） PowerDirector 2026 Ultra：15,950円（通常版）、9,020円（アップグレード＆乗換え版）

AIが写真を解析して、補正ツールを提案する「クイック操作」機能が追加。人か、食べ物か、景色かといった被写体やシーンに応じて、露出などの補正内容をAIが判断。同じく新機能の「AI 電線除去」も「クイック操作」のなかでできる。

クイック操作

AI 電線除去

「AI 画像から動画生成」は、1枚の写真から、テキストプロンプトによって動画を生成するという機能。写真の一部を選択して、プロンプトによってその一部を別のものに置き換える「AI 置き換え」も搭載した。

AI 画像から動画生成

AI 置き換え

画像の外側を生成AIで拡張する「AI 画像拡張」、任意の被写体を除去する「AI オブジェクト除去」も備えた。

AI オブジェクト除去

ダウンロード版

パッケージ版

PhotoDirector 365 1年版：7,480円 PhotoDirector 2026 Ultra：9,800円（通常版）、6,800円（アップグレード版）PhotoDirector 365：7,700円 PhotoDirector 2026 Ultra：12,800円（通常版）、9,800円（アップグレード＆乗換え版） PhotoDirector 2026 Standard：7,150円（通常版）