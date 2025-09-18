LINEで相手にブロックされているか確認する3つの方法 | LINE専門家ひらい先生が解説
動画タイトル『今さら聞けない！LINEメンションとリプライの違いを9分で解決』で、LINE解説の専門家・ひらい先生が登場。今回の動画では、LINEの「リプライ」と「メンション」に戸惑うユーザーのために、その違いを分かりやすく解説した。
まず「リプライ」についてひらい先生は、「例えば集合時間は何時？ってメッセージが来たら、それに対して集合時間は8時ですよって返信できる機能」と説明。その上で、「こういった返信機能がリプライです」と具体例を交えて紹介した。
続いて「メンション」については、「家族や友達のグループで特定の誰か、たとえばケンタ君だけにこのメッセージを読んでほしいとき、その人だけに通知が届く」と語り、複数人のグループ内で役立つ使い方を分かりやすく解説した。
両機能の違いに悩む人向けに、「これ、言葉だけだとよくわからんという方もいると思いますので、実際の画面を見ながらご説明していきます」と実演を予告。視覚的にも学べる内容になっていることをアピールした。
最後は、まずLINEアプリを開き、リプライ機能から順を追って操作を説明していく流れを強調。「まずはトーク画面を開きます。そこからやり取りしている方のメッセージを選びます」と、初心者にもやさしい一歩ずつのガイドで動画は締めくくられた。
