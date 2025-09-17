King Gnu・井口理 （C）ORICON NewS inc.

　ロックバンドKing Gnuのボーカルの井口理（31）が17日、結婚を発表した。お相手は一般人という。

　バンドの公式サイトには「井口理より皆様へご報告」との文書が掲載され、「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

　続けて「なお、お相手の方は一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです」と明かし、「今後とも応援の程、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

　井口は1993年生まれ、長野県出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。2017年に常田大希、勢喜遊、新井和輝とともにロックバンドKing Gnuを結成。2019年1月、アルバム『Sympa』でメジャーデビューした。

■以下、コメント全文

秋晴の候、皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。

私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます。

今後は今まで以上に気を引き締めて、King Gnuの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向き合っていきたいと思います。

なお、お相手の方は一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです。

今後とも応援の程、どうぞよろしくお願いいたします。

井口理