現在、16都市31公演というバンド史上最多となるライブツアー「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」を開催しているKing Gnuギター・ボーカル常田大希が、本番のMCで放った“ある一言”が大きな話題を呼んでいる。3月4日の大阪城ホールでの発言だ。「実際に見に行った観客のXによると、常田さんは『昨日は、俺の真ん前が関係者席でお偉いさんばっかだった。どっかの社長とキャバ嬢がずっと席にいてライブ終わる直前まで怒りが湧いてた