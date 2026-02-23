2月21日に仙台 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで幕をあけたKing Gnuのツアー「CEN＋RAL Tour2026」。宮城での公演2日目となる22日にボーカル・キーボードの井口理（32）が公演中に放った言葉がSNS上で拡散され、賛否を呼んでいる。井口がこの日言及したのは、アーティストが歌うのに合わせて歌う観客のこと。初日公演後、Xでは“合唱がうるさすぎて歌が聞こえない”と訴えるファンの投稿があがり、波紋を呼んでいた。これに