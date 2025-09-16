東京世界陸上第4日

陸上の世界選手権東京大会第4日が16日、国立競技場で行われた。男子110メートル障害の村竹ラシッド（JAL）は、昨夏のパリ五輪（5位）に続いて決勝に進出。自国開催の大舞台のファイナルを力走し、13秒18（向かい風0.3メートル）で5位に入った。

村竹が世界の強豪に真っ向勝負を挑んだ。8月に12秒92のスーパー日本新をマーク。昨夏のパリ五輪優勝タイムを上回り、今季世界2位にランクインするハイレベルな記録を持つ23歳は、ファイナルでも気後れはなかった。スタート前に名前がコールされると、ジョジョ立ちを決めて大歓声が降り注ぐ。号砲に反応しハードルを越えていったが、メダルには0秒06及ばない5位だった。

レース後は大の字になって悔しさを露わに。そして、中継局のインタビューに立ち、感想を求められると5秒ほど沈黙。「何が足りなかったんだろうなって。何が今まで間違っていたんだろうなって。パリ終わってからの1年間、本気でメダル取りに1年間、必死に練習して。本当に何が足りなかったんだろうなって」。ここまで話すと、嗚咽が漏れ「すみません……」と堪えていた涙があふれた。

「こんなにたくさんの人に見守ってもらえて、1人のアスリートとして本当に幸せです。だからこそメダルを取ってみんなと一緒に喜びたかったんですけど……」と話すと、再びむせび泣いた。

それでも、最後は「陸上キャリアの中で自分の国で世界陸上が開催されることは嬉しく思っているし、決まった当初は出場してメダル争いできるくらいまで実力つけられたらなんて思ってもなかったんで、ファナリストとして決勝に立てたのは誇りに思いたい。自分の脚がもつかぎり、何年かかってもメダル取りたいと、そう思いました」と締めくくった。

およそ2分半のインタビューにネットももらい泣き。「世界5位で悔しがれるの凄いよ」「感動をありがとう」「何も足りてないものなんてないよ」「泣かないで」「立派な男だよ！」などの声があふれた。



（THE ANSWER編集部）