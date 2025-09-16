脱・税理士の菅原氏が核心に迫る！【日銀が発表】それ調査官にバレます！「世に出回るの半分の現金が各自宅に保管…その使い道とは」タンス預金が半分という逆説
YouTube動画「【日銀が発表】それ調査官にバレます！世に出回るの半分の現金が各自宅に保管…その使い道とは」で、脱・税理士の菅原氏が、日銀が示したタンス預金60兆円という数字を起点に、家庭内に眠る現金の実態と使い道を独自アンケートとともに解きほぐした。
菅原氏は、タンス預金を「家に眠る現金全般」を指す通称だと定義する。保管場所はタンスに限らず、下駄箱でもクローゼットでも、銀行へ入れていなければ同じ現金である。番組内では、日本で流通する紙幣の規模感にも触れ、推計約118兆円のうち60兆円が家庭内にとどまっている構図を示した。流通紙幣の相当部分が動いていないという事実は重い。
独自アンケートでは、35歳以上65歳未満の41.7％がタンス預金ありと回答。金額分布は「10万円未満」が27％で最多、「10万～30万円」が25.6％と続き、30万円未満が過半を占める。一方で「1,000万円以上」3.2％、「1億円以上」1.6％という少数だが無視できない層も確認された。使途の首位は「万が一に備える」72％で、次いで「趣味・娯楽」「将来・老後の備え」「国に把握されたくない」といった本音が並ぶ。
利点としては、銀行破綻時のペイオフ上限（1,000万円）に対する心理的セーフティ、相続発生時の口座凍結への備え、家族に知られにくい秘匿性が挙げられる。ただし弱点は明確だ。災害や火災での喪失リスク、紙幣刷新時の実務的な手間、利息が付かないことによる機会損失、インフレで購買力が目減りする現実である。現金は便利だが、長期保有の合理性は別問題だ。
菅原氏は税務の現場感覚も示した。現金は所在の把握が難しく、相続や贈与、現金売上の申告漏れに悪用されやすい。現金決済中心の事業者が税務調査で注視されやすい理由もそこにある。調査官が実地で取引実態を確認し、後日データと照合する手順のリアルが語られる。また、政治や企業の不正で現金が用いられてきた歴史的背景にも触れ、「脱税を抑止する意味でも、本来は現金依存を減らすべきだ」という立場を明確にした。
結論は筋が通っている。タンス預金それ自体は違法ではない。だが、現金が不正の温床になり得ること、そしてインフレ下での資産防衛としては弱いことを直視すべきだ。番組では、具体的な調査の視点や、金額帯ごとに見える心理の差、実務上の留意点も紹介されている。日常の「安心感」と税務・資産管理の現実の折り合いをどうつけるか。この問いは軽くない。
今回の動画は、現金主義の見直しを検討する家計、事業者、相続・贈与を考える人にとって、判断材料を与える内容である。制度面と生活実務を横断して考える上で有益な視点が提示されている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
