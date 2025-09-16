DMM通販にて2026年1月～3月発売予定の「30ML」新商品の抽選販売実施！「30MM」と「30MF」の一部商品は通常販売実施
「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）」
DMM通販にて、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は9月19日15時まで。当選発表は9月24日から4日以内に行なわれる。
今回抽選販売の対象となるのは、2026年1月から3月に発売予定の「30 MINUTES LABEL」商品となっており、美少女プラモ「30MS」から「30MS SIS-W00 マリカル［カラーC］」「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）」「30MS ルルチェ（リリーウエア）［カラーC］」などのほか、「30MP」から「30MP 鹿目まどか（制服Ver.）」「30MP 山田リョウ」、ロボットプラモデル「30MM」から「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」など計14商品がラインナップしている。
また「30MM」の「30MM 1/144 bEXM-15FA フルアーマーポルタノヴァ」「30MM 1/144 eEXM-23 テックプロト 01」などのほか、「30MF」から「30MF リーベルソードマン」「30MF ローザンソードマン」「30MF カスタマイズストラクチャー2」などは通常販売を行なっている。
「30MP 鹿目まどか（制服Ver.）」
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」
DMM通販「30 MINUTES LABEL プラモデル商品」抽選販売対象商品
DMM通販「30 MINUTES LABEL プラモデル新商品」通常販売対象商品
(C)BANDAI SPIRITS 2023
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2019
THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
(C)サンライズ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.