¥É·³¤ÎÈ¯É½¤ËSNSÆ°ÍÉ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç??¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¡¡1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤è¤êÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡ÈÌ¾Á°¡É
¥Ð¥ó¥À¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÌ¾Á°¡£µß±çº¸ÏÓ¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç??¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢Í½Äê¤Ç¤Ï25ºÐ¤Î±¦ÏÓ¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.32¡£Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï7²ó¤ò3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¾å°ÌÂÇÀþ¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î52ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤ä¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¤é¤¬º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼µ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¡£¡Ö¥·¡¼¥Ï¥ó²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡©¡×¡Ö²ø²æ¤ä¤é¤ÇÅÐÈÄ²óÈò¤Ç¤Ê¤±¤ê¤ãÎÉ¤¤¤¬¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë