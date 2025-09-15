パ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた

15日はパ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。

イースタン・リーグでは、日本ハムがDeNAに9-1で大勝。先発の山本晃大投手が5回1/3を1失点に抑え、2勝目を挙げた。打線は梅林優貴捕手の犠飛で先制すると、細川凌平内野手と吉田賢吾捕手がそれぞれ適時打を放ち大量点を奪った。吉田は2安打2打点、有薗直輝内野手は2安打1打点を記録している。

西武は巨人に3-2で勝利し、接戦を制した。先発の冨士大和投手は2点を失ったものの、打線がすぐに平沢大河内野手のソロホームランなどで同点。6回に併殺打の間で勝ち越しに成功した。リリーフ陣も無失点で守り勝ち、3番手の宮澤太成投手が7勝目を挙げた。

ウエスタン・リーグでは、オリックスが広島に6-1で快勝。先発の東松快征投手が2回を無失点に抑え、2番手の宮國凌空投手が5回1失点で勝利に貢献した。打線では初回にエドワード・オリバレス外野手の適時打で先制し、同点の4回には河野聡太内野手の2点適時三塁打で勝ち越し。河野は2安打2打点の活躍を見せた。

ソフトバンクはくふうハヤテに6-0で完封勝利。先発の大野稼頭央投手ら投手陣が安定した継投で相手打線を抑え込んだ。打線では井上朋也内野手が適時打含む3安打、4回にはイヒネ・イツア内野手がランニングホームランを放ち、試合の主導権を握った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）