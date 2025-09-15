この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【8人に1人の確率】切迫早産を防ぐ！健康な赤ちゃんを産むためにママができること(お手紙シリーズ)」と題した動画で、12人の子を持つ助産師HISAKOさんが、自身の経験も交えながら切迫早産について語った。動画では、妊娠・出産経験者から「切迫早産は防げるのか？」というお便りを受け、HISAKOさんが専門家としての視点から、切迫早産のメカニズムや予防法を詳しく解説している。



HISAKOさんは冒頭、「切迫相談になったという経験、入院した人、針止め薬をずっと飲んでた人、結構いらっしゃるんじゃないかな」と、多くの妊婦さんが不安を抱える切迫早産について言及。さらに「自分自身が気をつけるべきことをちょっと気をつけて知識を持っていることで、切迫相談って防げるっていうパターンもある」として、自ら予防に取り組める点を強調した。



具体的な診断基準や、なりやすい体質・既往症についても言及。「例えば、子宮頸管の手術経験がある人や、双子・三つ子、高齢妊娠・出産、そして体質的に弱い方はどうしてもなりやすい」と説明。避けられないケースがある一方で、「80％以上は子宮内感染症が原因」と明かし、その予防には生活習慣が大きく関わると指摘した。



HISAKOさんがとりわけ強調したのが“腸内環境”。「腸の中の菌が、切迫相談、お腹の赤ちゃんに悪さをするっていうところが、めっちゃ直結してるって言われてるんですよ」とし、日々の食事内容やバランス、発酵食品や乳酸菌の摂取、さらに歯科受診による虫歯・歯周病の予防まで、「腸内フローラが整えば、結果的に子宮環境も整う」との持論を展開した。



また、「極端なダイエットや高脂肪食は腸内環境を悪化させる。バランスが何より大事」と述べ、理想の腸内環境とその管理法について分かりやすくアドバイス。「ビフィズス菌や乳酸菌のサプリやヤクルト1000なども上手に使って」と、実生活で役立つアイデアを提案した。



動画のラストでは、「切迫早産や早産にならないために、避けられないことももちろんありますが、自分たちで注意して気をつけられることがあるんだよ」と、妊婦たちにエールを送るHISAKOさん。「無事に生まれてくる赤ちゃんが一人でも増えるのかなぁ、とは思いますので、ぜひ挑戦してみてほしい」と締めくくった。