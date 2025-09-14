山口vs千葉 スタメン発表
[9.14 J2第29節](みらスタ)
※19:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 20 河野孝汰
MF 29 輪笠祐士
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
DF 49 峰田祐哉
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
監督
中山元気
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 39 森海渡
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 13 鈴木大輔
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
監督
小林慶行
※19:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 20 河野孝汰
MF 29 輪笠祐士
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
DF 49 峰田祐哉
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
監督
中山元気
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 39 森海渡
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 13 鈴木大輔
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
監督
小林慶行