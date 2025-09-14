星野リゾートの新しい山ホテル「LUCY尾瀬鳩待」登山初心者も安心の快適さ＆サービスが充実
【女子旅プレス＝2025/09/14】雄大な自然に囲まれた群馬県・尾瀬国立公園内に、「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」をコンセプトにした、星野リゾートの新しい山ホテルブランド「LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート」が誕生した。
尾瀬入山者の約60%が利用する玄関口「鳩待峠」に位置する同ホテルは、山での宿泊に不安を感じる人や、より快適に尾瀬を楽しみたい人に最適な25室の宿泊施設。
客室は、利用する人数やスタイルに合わせて3タイプから選べる。家族やグループに最適なフォースルームは、定員4名で広々とした空間。友人やカップルでの利用には、シンプルで居心地のいいツインルームがおすすめだ。
一人旅でもプライベート空間を確保できるドミトリーも用意されている。金庫、ハンガー、ドミトリー以外は冷蔵庫などもあり、山小屋での相部屋や狭い空間が苦手な人でも、安心して快適な夜を過ごせるだろう。
山で過ごす夜を彩るのは、食べ応え満点の「LUCY豚汁ご膳」だ。肌寒い山の夜に体を温めてくれる具沢山の豚汁を中心に、香ばしく焼いた鯖や、サクッととろける半熟卵の揚げ出しなど、栄養と満足感がありエネルギーをしっかりチャージできるメニューが並ぶ。
さらに、ホテル内には24時間利用可能な“ラストコンビニ”「 Food & Drink Station」がある。夜食にぴったりなビールやスナック、朝食にぴったりの5種セットの「いなり寿司」やパン、ドーナツ、ハイク中のエネルギー補給に便利なエナジーバーなど、豊富なラインナップから好きな時に自由に購入できる。
尾瀬ハイクに臨むゲストの心地よいひとときをサポートしてくれる設備・サービスも充実。
客室フロアにあるシャワー＆パウダールームは、ハイキングでかいた汗を流すのに十分な広さがある。大きな鏡とドライヤーが完備されたパウダールームは、身だしなみを整える場所としても活躍してくれるだろう。また、温水洗浄トイレが完備され、山で不安視されがちなトイレ環境の悩みも解消してくれる。
さらに、ハイク前に不要な荷物を預けられるロッカースペースや、スマホやカメラの充電切れを心配せずに済む充電・Wi-Fi無制限のサービスも充実。
施設に隣接する「はとまちベース Cafe & Shop」は、尾瀬ハイク前後のカフェタイムやランチを楽しめるカフェ＆ショップ。尾瀬名物の花豆ソフトクリームやこだわりの湯葉きのこあんかけ蕎麦で休憩するのもいい。ショップでは、尾瀬定番のお土産から、オリジナルデザインのTシャツや帽子など、ここでしか手に入らないアイテムも購入できる。こちらは宿泊客以外の日帰り利用も可能だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：群馬県利根郡片品村大字戸倉中原山898番14
電話：050-3134-8099（LUCY予約センター）
客室数：25室（ドミトリー12室、ツインルーム10室、フォースルーム3室）
付帯施設：パブリックスペース、シャワールーム、ロッカースペース、Food & Drink Station、「はとまちベース Cafe & Shop」
アクセス：関越交通 乗合バス「鳩待峠」駅下車 徒歩3分
