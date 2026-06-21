お笑い芸人永野（51）が20日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。Xをやめた理由を語った。永野は「例えば今後裏アカとかやるかもしれないですよ。でもそれは見るのが楽しいけど、自分が表立っていく世界じゃないなって思いましたね」と語った。「みんな匿名でやってる中で実存する人がいて、傷つけられて精神的に良くないなってやめた」と語った。指原莉乃は「逆に傷つくことありました？SNSで」と質問