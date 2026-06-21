6月20日午後0時20分ごろ、神戸市中央区中山手通のマンションで、110番通報を受けて駆け付けた警察官が、玄関近くに置かれた大型冷凍庫の中から成人男性の遺体を発見した。兵庫県警・生田署によると、遺体は切断された状態で、腐敗が進み、死亡から時間が経過している可能性があるという。この部屋は3階で、玄関は施錠されていた。室内から刃物など凶器は見つかっていない。兵庫県警・生田警察署（神戸市中央区）このマンシ