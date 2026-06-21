日韓W杯で起きた「16枚」の警告20年後に塗り替えられた記録4年に一度、国の威信を懸けて激突するFIFAワールドカップ（W杯）。世界最高峰の技術と戦術がぶつかり合う一方で、勝利への執念が強すぎるあまり、時に選手たちは冷静さを失い、ピッチが荒れ狂うことがある。W杯の歴史を振り返ると、主審のコントロールが崩壊し、イエローカードが飛び交う異常事態が何度か起きてきた。今回は、長年“史上最悪の乱戦”と語り継がれてき