2026年6月20日午後7時半前、札幌市東区伏古2条4丁目の古書店で、10代前半の女性が男に体液のようなものをかけられる不同意わいせつ事件が発生しました。男は現在も逃走中です。20日午後7時半ごろ、被害にあった女性の家族から「娘が何かの液体をかけられた」と警察に通報がありました。警察によりますと、女性は、古書店の店内で1人で商品を見ている際に、後ろから衣服に体液のようなものをかけられました。被害に気が付いた女性が