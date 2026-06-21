2試合ぶりスタメン復帰「戻ってくるのはいいこと」【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）第2子誕生を発表したドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われるオリオールズ戦に「1番・指名打者」で2試合ぶりにスタメン復帰する。デーブ・ロバーツ監督は「まだ彼を見ていないが、彼が戻ってくるのはいいことだし、ちょっとした雑談をするのが楽しみだ」と笑顔を見せた。大谷は前