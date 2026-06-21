命に関わりうる大事故が、勉強に励む児童らを襲った。6月19日午前11時前、東京・北区の滝野川第三小学校で火災が発生。児童8人を含む11人がけがをしたが、すでに全員の無事が確認されている。「ポンプ車など74台もの消防車が出動する大火災となりました。燃えたのは200平米ほど。火は午後2時前には消し止められましたが、児童らは校庭や近くの公園に分散して避難しました。出火元とみられているのは、音楽準備室の使われていないス