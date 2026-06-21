◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第２戦ドイツ２―１コートジボワール（２０日、トロント競技場）１９大会連続２１度目の出場のドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）は、３大会ぶり４度目出場のコートジボワール（同３４位）に２―１で逆転勝利し、３大会ぶりに決勝トーナメントに進出した。ナーゲルスマン監督の采配が的中した。０―１の後半２３分、ＭＦアミリの右クロスからＦＷウンダフが左足のダイレクトボレー。途中