きょう（21日）未明、岡山県笠岡市の市道で、パトカーが追跡していた車がブロック塀に衝突する事故がありました。 【写真を見る】パトカーに追跡され約1キロ逃走しブロック塀に追突酒気帯び運転の疑いで建設作業員の男（47）を現行犯逮捕「飲酒運転するかもしれない」と匿名の通報【岡山】 運転していた広島県の男が、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、福山市山