本拠地オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場する。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。一方、突如飛び込んできた“悲報”にはファンから落胆の声が漏れている。ドジャースは日本時間午前7時26分に、公式Xでこの日の先発メンバーを発表。大谷の名前も含まれていた。