２０日午後６時頃、横浜市内の病院から、「公園で突き飛ばされて刺された、という人が来ている」と神奈川県警神奈川署に通報があった。同署によると、同市の会社員男性（３１）が同日午後５時頃、同市神奈川区の三ツ沢公園でストレッチをしていた際、後ろから突き飛ばされて前に倒れ込んだ後、右脇腹を刺されたことに気づいたと話しているという。男性は入院したが、命に別条はない。同署が傷害事件として捜査している。