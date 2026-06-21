探偵！ナイトスクープ』の秘書を務める増田紗織アナウンサーが、21日までに自身のXを更新し、「7年間の局アナ生活を卒業してただいま子供部屋に舞い戻ってきました」と報告した。【写真】『探偵！ナイトスクープ』秘書の増田紗織アナ「子供部屋」生活→手作り料理を披露増田アナは、3月末でABCテレビを退社し、フリーに転身。その後も『ナイトスクープ』の秘書として出演を続けている。増田アナは「29歳実家暮らし。7年間