【ヒューストン（米国）２１日＝岡島智哉】◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）森保ジャパンの「裏カード」となる一戦が行われ、オランダが５―１で圧勝し、勝ち点を４とした。第１戦でチュニジアを５―１で下したスウェーデンだったが、今度は大敗で勝ち点を伸ばせなかった。＊＊＊この結果を受けて、日本時間１３時のキックオフでチュニジア戦に臨む森保