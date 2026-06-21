皇室典範の改正に向けて、議論が加速している。特に国論を二分しているのが、旧宮家の男子を養子に取る「養子案」の是非だ。月刊誌『文藝春秋』の最新号では、政治学者・御厨貴氏、作家・林真理子氏、元首相・野田佳彦氏が皇室典範改正の重要論点を深掘りした。【画像】政治学者の御厨貴氏は、天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議で座長代理を務めた◆◆◆どの宮家の養子になるのか？林不思議で仕方ないのは、「旧宮家