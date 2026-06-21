◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組 日本-チュニジア(21日)グループステージ2戦目のチュニジア戦を控える日本。日本テレビ中継で解説を務める日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑氏は、「サプライズ」に期待しました。今大会の目標に『優勝』を掲げる日本代表ですが、本田氏は「日本が勝ち進んでほしい、僕の希望としては優勝。ただ本当に現実的には、どれくらいの力なのかというと、ベスト16くらいが現実