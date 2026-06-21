ハーランドのゴールを3D映像で楽しむことができるノルウェー代表FWアーリング・ブラウト・ハーランドは北中米ワールドカップ（W杯）初戦のイラク戦（4-1）で2ゴールを挙げ、最高の形で世界デビューを飾った。ハーランドのゴールを“GK視点”で見た映像がもはや“ホラー映像”と話題を読んでいる。1998年以来の出場となったノルウェーは北中米W杯のグループリーグ初戦で2度目の出場となるイラクと対戦。スタメンで初のW杯のピッ