20日、兵庫・神戸市中央区のマンションで、冷凍庫に入った成人男性の遺体が見つかった事件で、現場から凶器は見つかっていないことがわかりました。現場は神戸市中央区にある4階建てのマンションの一室で、20日、管理会社からの連絡を受けた捜査員が部屋の中を確認したところ、玄関近くにあった冷凍庫から成人男性の遺体が見つかりました。警察によりますと、遺体は腐敗が進み損壊されていたことがわかっていますが、衣服を身に着