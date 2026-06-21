20日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と坂口智隆氏が、広島・小園海斗について言及した。小園は19日のヤクルト戦、失策にはならなかったが記録に残らないミスがあり、20日のヤクルト戦はベンチスタート。それでも、代打で登場した1−4の5回に、松本健吾の初球を捉えライトスタンドに今季第1号となる2ランを放った。佐伯氏は「代打ホームラン自体は素晴らしいんですけど、小園選手が