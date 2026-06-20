ダウンタウン・浜田雅功が２０日放送のＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」に出演。最近、ドラマ出演のオファーがあったと明かした。この日はゲストの山崎育三郎と街ブラロケ。浜田が「下町ロケット」（ＴＢＳ系・２０１５年）、「イチケイのカラス」（フジ系・２１年）を見ていたと話すと、山崎は「すごい！浜田さんやっぱりドラマ見られるんですね。ほとんど毎クール見る感じですか？」と質問をぶつけた。浜田は「毎クールは見ます