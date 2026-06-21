◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）【ヒューストン（米テキサス）２０日＝岡島智哉】第１戦で日本と２―２で引き分けたオランダがスウェーデンに５―１で大勝し、勝ち点を４に伸ばして１次リーグ突破を決定的とした。勝てば決勝トーナメント進出確定だったスウェーデンは勝ち点３のまま、次戦は日本と対戦する。＊＊＊今大会から導入された飲水