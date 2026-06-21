ワールドカップ北中米大会ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。第1節は米テキサス州でオランダと2-2で引き分けた森保ジャパン。現地を訪れた日本のファンに、本場バーベキュー（BBQ）店がまさかのプロモーションを展開した。X上で話題となったのは、地元BBQ店「テリー・ブラックス・バーベキュー」が投稿した一本の動画。日本代