女優の杏（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。大相撲のパリ公演を観戦したことを明かした。杏は「大相撲パリ場所」と、31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演を観戦したことを報告し、メガネをかけた着物姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「着物姿もとっても、お似合い」「素敵なお着物！」「お着物とメガネ、モダンでかわいい」「着物、似合うね〜」といったコメントが寄せられた。