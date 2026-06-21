◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)巨人・ウィットリー投手が中日打線を8回2アウトまでノーヒットに封じる快投を見せ本拠地初勝利。試合後にはヒーローカーでの思わぬ一幕を明かしました。8回途中を1被安打、10奪三振、無失点と好投し自身2連勝。「うれしさが1番ある。いままで良かったり悪かったりが登板ごとに続いてきたので、前回から良い内容のまま行けたのがうれしい」と2試合続けての好投を喜びます。好