「ええっ!? 明日、試合やで!?」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、サッカー日本代表・森保一監督とのエピソードを明かした――。ナインティナイン(左から矢部浩之岡村隆史)○「チュニジア戦は、本当に盛り上がると思う」「FIFAワールドカップ 2026」の1次リーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた日本代表。現地観戦していた矢部は、18日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッ