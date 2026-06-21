米スポーツ専門局「ESPN」が各国のウォーミングアップシャツを特集森保ジャパンの北中米ワールドカップ（W杯）アウェーユニホームは国内外で好評となっているなか、試合前の練習時に着用するウォームアップシャツも注目が集まっている。米スポーツ専門局「ESPN」は、W杯に出場する各国代表の「最も奇抜なウォーミングアップキット」を特集。その中で、日本代表のプレマッチシャツが上位にランクインした。各メーカーがこれまで