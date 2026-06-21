お笑いタレント宮川大輔（53）が、20日に更新されたタレント関根勤のYouTubeチャンネルにゲスト出演。先輩芸人の“奇行”を暴露した。この日、宮川は、関根からの質問を受けつつ、芸能界の怖い人や変な人のエピソードを次々披露していった。関根が「特に大阪の先輩」とふると、宮川はすかさず「先輩とかいはりますね〜」とつぶやいた後、すぐ「宮迫さんの話あるんですけど…」と宮迫博之のエピソードを切り出した。宮川はまず「宮