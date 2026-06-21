21日未明、愛知県犬山市の駐車場で軽乗用車内から、40代くらいの女性と1歳から2歳くらいの女の子の遺体が見つかりました。 【写真を見る】軽乗用車内に女性と女児の遺体助手席足元には七輪愛知・犬山市 21日午前0時半ごろ、犬山市八曽地内の駐車場で、軽乗用車の運転席から40代くらいの女性と1歳から2歳くらいの女の子の遺体が見つかりました。 他県警から20日午後11時半ごろ、行方不明者の捜索依頼を受けて犬山署の警察官