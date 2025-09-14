トヨタの最新「“精悍”コンパクトSUV」がスゴい！ 340馬力超え“俊足”仕様×全長4.5m級で「ちょうどイイサイズ」！ 「C-HR」とはちょっと違う!? 欧州EVモデル「C-HRプラス」に注目！

欧州で2025年後半に発売！ 日本導入はいつ!?

2025年3月に欧州トヨタが公開した新型コンパクトSUV「C-HR＋（プラス）」。

日本未導入のモデルですが、そのスタイリッシュなデザインなどがSNSでも話題を集めています。

精悍クーペスタイルがカッコいい日本未導入の「C-HR＋」とは!?

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの最新「“精悍”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

C-HRプラスは、スタイリッシュで目を引くデザインと広々とした室内空間、416リットルの大容量ラゲッジを備え、実用性も兼ね備えたクロスオーバーSUVタイプのBEV（バッテリーEV：電気自動車）です。

日本でも販売されている同社のバッテリーEV「bZ4X」と同様に、最新の「e-TNGA」プラットフォームを採用し、専用チューニングのサスペンションによってスポーティな走りも実現しているといいます。

コンパクトSUVのC-HRといえば、初代が2016年に登場し、一時は大ヒットモデルとなりました。

しかし国内ではその後、トヨタのなかで多数のコンパクトSUVが多数登場したこともあり、2023年に絶版に。

いっぽう欧州市場では、同じ2023年に後継の2代目「C-HR」が販売されています。

日本では販売されていない2代目ですが、今回のC-HRプラスのほうがひと回りボディサイズも大きく、パワートレインもC-HRはハイブリッド（HEV）とプラグインハイブリッド（PHEV）という構成。

つまりC-HRプラスは、“C-HR”と冠されているものの直接のつながりはなく、むしろbZ4Xのクーペ版に近い立ち位置といえるでしょう。

そんなC-HRプラスのボディサイズは、全長4520mm×全幅1870mm×全高1595mm、ホイールベース2750mm。bZ4X（全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mm、ホイールベース2850mm）よりもひと回りコンパクトなサイズ感となっています。

ちなみに2代目C-HRのサイズは、全長4360mm×全幅1795mm×全高1550mm（4WDは1565mm）とさらにコンパクトで、この点でも“ベツモノ”だとわかります。

走行用バッテリーには、改良を加えたリチウムイオン電池セルを採用した2種類のバッテリーを設定。

容量57.7kWhのFF仕様の航続距離は455km（欧州WLTP目標値）で、77.0kWhのFF仕様は600km、その4WD仕様では525kmと、十分な実用性を備えています。

システム出力は、57.7kWhのFF仕様が123kW（167ps）、77.0kWhのFF仕様が165kW（224ps）、4WD仕様が252kW（343ps）。特に4WD仕様は0-100km／h加速を5.2秒でこなすという、俊足ぶりを発揮します。

エクステリアはbZ4Xに似たボクシーなデザインで、フロントグリルにダクトはなく、ハンマーヘッド形状のフロントマスクが特徴的です。

サイドビューでは、後方に向かってなだらかに下降するルーフラインが印象的。ホイールベースはbZ4Xより100mm短く、全高も55mm低いため、スポーティかつスタイリッシュなプロポーションとなっています。

リアのアウタードアハンドルはCピラーに隠されており、2ドアクーペのようなシルエットを演出しています。

インテリアでは、14インチの大型マルチメディアディスプレイが存在感を放ちます。

ダッシュボード奥にはメーターパネルを配置し、直線基調のインパネにはイルミネーションを組み込み、センターコンソールには2基のスマホ非接触充電器を搭載。また、サイドミラー部の三角窓により運転席からの視界も良好で、非常に扱いやすいことが想像できます。

基本的なデザインはbZ4Xとほぼ共通ながら、操作性を高める工夫によって、より熟成されたインテリアに仕上がっているといえるでしょう。

C-HRプラスは欧州で2025年後半からの発売が予定されており、日本市場への導入も期待されます。

価格はまだ発表されていませんが、bZ4Xと同程度であれば550万円前後（消費税込み）からとなり、CEV補助金を考慮すれば実質450〜500万円には収まることが期待されます。

魅力的なデザインを備えたスポーティなBEVとして、ヒットする可能性も十分にあるのではないでしょうか。