「彼が失望しているのは疑いがない」日本代表FWの“移籍破談騒動”に現地識者が見解「１月の放出が…」
夏にセルティックからの移籍を望んでいたと明かしたことで、前田大然の今後をめぐる雑音は後を絶たない。特に騒がれているひとつが、冬のマーケットで移籍する可能性だ。
ステップアップ希望を明らかにした前田は、セルティックで続けることに不満を抱いている選手とみなされつつある。それだけに、絶対的な戦力とはいえ、クラブにとっても放出が妥当との声は少なくない。
かつてエバートンやアストン・ビラ、アバディーンといったクラブを経営したキース・ウィネスは、『Football Insider』のポッドキャストで、「少なくともシーズンが終わるまでは残したいというようなケースだろう。だが、オファーの可能性はある」と話した。
「彼はクオリティのある選手だ。そして今季の出だしで言うなら、１月が出て行くタイミングになり得ると思う。可能なら、セルティックは夏に手放したいだろうがね」
「彼が移籍できずに失望していることがかなり明確な発言だったのは疑いない。ただ、セルティックは補強がなく、既存の彼らをとどめなければいけないと考えた。だから上層部はそう決めたのだろう。だが、ああいう不満があるのは素晴らしいことじゃない」
ウィネスは「彼（前田）は満足していないことを自分のやり方でかなり明確にした。対処しなければいけないことだ」と続けている。
「シーズンをうまくスタートできれば、彼に対するまずまずのオファーがあるだろう。どこも１月にストライカーを望むはずだからだ。そのタイミングが最大の価値を得られる。だから、セルティックが売るなら、１月に放出するのが最も理に適っているだろう」
冬に移籍する考えが前田にあるのか。セルティックはそれを認めるのか。まずはシーズン前半戦での活躍が必要だが、去就をめぐるうわさは続いていくだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
