松本vs沼津 スタメン発表
[9.13 J3第27節](サンアル)
※18:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 23 滝裕太
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 43 林誠道
控え
GK 35 神田渉馬
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 18 大橋尚志
MF 25 川上航立
MF 30 國分龍司
FW 28 藤枝康佑
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 16 三原秀真
DF 34 宮㟢海斗
MF 8 鈴木拳士郎
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
FW 23 白輪地敬大
FW 35 向井ひな太
控え
GK 21 前田宙杜
DF 3 ルーカス・セナ
DF 28 井上航希
MF 10 佐藤尚輝
MF 18 菅井拓也
MF 77 エンリック・マルティネス
FW 19 齋藤学
FW 29 ウェベルトン
FW 99 赤塚ミカエル
監督
中山雅史
