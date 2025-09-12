この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「がん情報チャンネル・外科医 佐藤のりひろ」が公開した動画で、運営者の外科医・佐藤典宏氏が「ラーメンを週3回以上食べ続けたらどうなるのか？」という疑問について、2025年8月に報告された研究結果を基に解説した。



ラーメンは一般に高カロリー・高糖質・高脂質・高塩分とされ、健康面を気にして控える人もいる。佐藤氏は、ラーメンの摂取頻度と死亡率の関係を検討した研究を紹介し、注意が必要なグループや「長生きするための食べ方」にも言及した。



動画によれば、山形県民を対象にした大規模調査の結果が学術誌「The Journal of Nutrition, Health and Aging」に掲載された。研究では、40歳以上の約6,700人を対象にアンケートを実施し、ラーメンの摂取頻度で「月1回未満」「月1〜3回」「週1〜2回」「週3回以上」の4群に分類。中央値は4.5年の観察期間中に145人が死亡し、内訳はがん100人、心血管病29人などとされ、佐藤氏は「多くはがんで亡くなっていた」と述べた。



結果では、「週3回以上」食べていた群は「週1〜2回」群に比べ、死亡率が約1.5倍高い傾向がみられた。一方で「月1回未満」の群も「週1〜2回」に比べて約1.4倍高い傾向があり、「週1〜2回」が最も死亡率が低く、ほとんど食べない人や食べ過ぎる人は高くなる“U字型”の傾向が示唆されたという。



さらに「週3回以上」群内では、特定の層で死亡リスクが高まる傾向が示された。具体的には「男性では約1.74倍」「70歳未満では約2.2倍」「スープを50%以上飲む人では約1.76倍」「飲酒習慣がある人では約2.7倍」と説明した。



佐藤氏は、ラーメンと死亡率の関係で「最大の問題は塩分（食塩相当量）が多いこと」と強調。外食のラーメンはスープまで含めると7〜8 gになる場合があり、厚生労働省が示す成人の食塩摂取目標量（男性は1日7.5 g未満、女性は1日6.5 g未満）を踏まえると、「ラーメン1杯で1日の目安に達してしまう可能性がある」と述べた。



安全に楽しむ工夫として、佐藤氏は「少なくともスープを飲み干すのは避ける」「辛子高菜など塩分の多いトッピングを控える」「ラーメンを食べた日は他の食事の塩分を抑えて1日の摂取量を調整する」などを推奨。今回の研究は規模が大きくなく、統計学的な有意差は確認されていないため、因果関係は断定できないが、「毎日ラーメンを食べる人は注意が必要」と結んだ。

