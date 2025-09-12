しばらく表舞台から遠ざかっていた深津絵里（52）が9月3日、都内で行われた映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）の舞台挨拶に登壇。艶やかなキャミソールドレスにストレートロングのヘアスタイルで現れると、まるで時を止めたかのようなその姿に、SNSなどでファンからは感嘆の声が相次いだ。

《この美しさで52歳ってバグりすぎだろ…》

《どうしたらこの若作り感ない自然な美しさをキープできるのか知りたい》

《深津絵里さんが52歳なの何回見ても信じられないんだけど、不老長寿の薬がいつの間にか完成したんですか？》

SNS上では、深津の美しさの秘訣を分析した動画をアップしたり、ChatGPTにその理由を尋ねた結果を公表する人すらも現れている。

そんな衝撃を呼んだ舞台挨拶の数日前、本誌は東京都内で深津の姿を目撃していた――。

午後の日差しのなか、トートバッグを肩に下げ、スマホ片手に足早に歩く深津。足早に入って行った先は、キックボクシングジムだった。

「元世界チャンピオンなども指導にあたっているジムで、1対1のパーソナルトレーニングも受けられます。レッスン料は一般的な料金で、女性会員も多いようです」（ボクシングジム関係者）

あまりアクティブなイメージのない深津とキックボクシングという組み合わせは意外に思える。だが、前出のボクシングジム関係者はこう続ける。

「最近、キックボクシングは女優さんにも人気なんです。広瀬すずさんがキックボクシングにハマっているのは有名な話ですし、川口春奈さん、田中みな実さん、ホラン千秋さんなども体型維持に取り入れていますよ」

また芸能関係者によれば、

「深津さんは以前からジムに通っていましたが、そこはスタンダードなトレーニングジムで、多くの芸能人も通っていました。4年前の’21年にも、そのジムに通う姿が目撃されています。50代になり、よりストイックな姿勢でトレーニングに取り組んでいるのでしょう」

舞台挨拶で「一度読んだだけでは全くわからなかった脚本に惹かれて、飛び込んでみたいと思った」と、8年ぶりの映画出演の理由を語った深津。未知のものに飛び込むその姿勢は、日常のライフスタイルにも表れているようだ。

52歳にして輝きを増す美貌の裏には、キックボクシングで汗を流す日々の努力があった。