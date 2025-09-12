¡Ô¿·Ï²¹ä»Ë»á¤Ï·éÇò¤ò¼çÄ¥¡Õ ¡È°ãË¡¥µ¥×¥ê¡ÉÁ÷¤Ã¤¿¡ÖÃÎ¿Í½÷À¡×¤ÎÁÇÀ¡Ö¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤âÄÌ¤¦¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ò·Ð±Ä¡×¡Ö¿åÁÇ¿å¥³¥é¥à¤ò40²ó¶á¤¯Ï¢ºÜ¡×¡¡·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤ò·ÑÂ³Ãæ
¡¡·ÐºÑÆ±Í§²ñÂåÉ½´´»ö¡¦¿·Ï²¹ä»Ë»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢³¤³°¤Î°ãË¡¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï9·î2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢9·î1ÆüÉÕ¤Ç¿·Ï²»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Íâ3Æü¤Ë¤Ï·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¿·Ï²»á¤¬¼«¿È¤Î¸ý¤«¤é¡Ö»ä¤ÏË¡¤òÈÈ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·éÇò¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·Ï²»á¤¬¥µ¥×¥ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿60Âå½÷À¤È¤Ï¡©
¡¡Âç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÁÜºº¤Ï¤¤¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö8·î¾å½Ü¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÌç»Ê¹Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ë´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¡É°ãË¡ÂçËãÀ®Ê¬¡¦THC¡É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æ±¸©ºß½»¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷Àè¤È¤·¤Æ¿·Ï²»á¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±¸©·Ù¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ãË¡ÌôÊª¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Ç¢¸¡ºº¤â±¢À¡£¿·Ï²»á¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ëÃÎ¿Í½÷ÀA»á¤«¤éCBD¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ãË¡À¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¼«Âð¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡ØºÊ¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¤ÇÇÑ´þ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÂç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¿·Ï²»á¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»á¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¤¬2²ó¡¢Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£1²óÌÜ¤Ï¿·Ï²»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¡£A»á¤¬Ä¾ÀÜÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆ±ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿·Ï²»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢A»á¤¬ÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥µ¥×¥ê¤Ï¼«Âð¤ËÍ¹Á÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö²ÈÂ²¤¬ÇÑ´þ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2²óÌÜ¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¼ê¤Ï¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢A»á¤¬Äï¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿·Ï²»á¤Î¼«Âð¤ËÈ¯Á÷¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·Ï²»á¤Ï¡Ö»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍê¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖA»á¤ÎÄï¤Î¸ûÎ±¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Ï²»á¤Î·ÈÂÓ¤ÈPC¤ò²¡¼ý¤·¡¢²òÀÏ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº¤Ï¤¤¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡A»á¤ÏÊ¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¤ËÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ì½ê¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Äï¤Ï¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¼èºàÈÉ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢40Âå¤Î½»¿Í¤Ï¡Ö»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÈÃÎ¿Í½÷À¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«
¡¡¿·Ï²»á¤¬¥µ¥×¥ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿ÃÎ¿Í½÷À¡¦A»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë60Âå½÷À¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î´Ö¤Ç¤ÏÌ¾¤ÎÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ê¸½ºß¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹ÉÔ²Ä¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«¶È¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢À¾ÍÎ¤Î²òË¶³Ø¤ò´ðÁÃ¤È¤¹¤ë¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¼êµ»¤È¡¢ÅìÍÎ¤Î»Ø°µ¤ä°ÄËà¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ü¡¦·ÐÍí¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¼êË¡¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Ë¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖA»á¤Ï30Ç¯¤Û¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÉÒÏÓ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¤ÏA»á¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈà½÷¤Ë¤è¤ë4ÃÊ³¬¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ»î¸³¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤À¤±¤¬»Ü½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï100Ê¬¥³¡¼¥¹¤À¤È280¥É¥ë¡ÊÌó4Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏCBD¥ª¥¤¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤âÄÌ¤¦¿Íµ¤Å¹¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢A»á¤ÏºòÇ¯3·î¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åÁÇ¿å¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÁÇ¿å¤Î¸úÇ½¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ø¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤Ê¤É¤ò²áµî40²ó¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼Ò²ñ¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡É°ãË¡¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÁûÆ°¡É¤ÎÁÜºº¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ¢·ë¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£