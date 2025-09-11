フリュープライズの新フィギュアシリーズ「BiCute Dark」が9月上旬より展開「五等分の花嫁＊」の中野一花、中野二乃、中野三玖が順次展開
フリューは、プライズ新フィギュアシリーズ「BiCute Dark」を9月上旬より順次展開する。
「BiCute Dark」は“BIGサイズ＋縫製網タイツ”が魅力のフリューオリジナルフィギュアシリーズ。「BiCute Bunnies（ビッキュートバニーズ）」シリーズに続く商品となっており、ボリュームのあるサイズやセクシーでキュートなシリーズの特徴はそのままに、キャラクターを“小悪魔”姿で表現。頭のツノや羽、しっぽがついた蠱惑的なフィギュアとなっている。
第1弾として、TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」の中野一花を立体化した「BiCute Dark Figure－中野一花－」を9月上旬より順次展開。また、10月に中野二乃、12月に中野三玖のアイテムも登場を予定している。
BiCute Dark Figure－中野一花－
9月より順次展開
サイズ：全高約25cm
BiCute Dark Figure－中野二乃－
10月より順次展開
サイズ：全高約24cm
BiCute Dark Figure－中野三玖－
12月より順次展開
サイズ：全高約25cm
＼#FURYUプライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) September 10, 2025
人気フィギュア #BiCute の新シリーズ『BiCute Dark』から
TVスペシャルアニメ「#五等分の花嫁＊」#中野四葉 が登場💚
愛らしさ満点のポージングが魅力👿
キュートな牙もポイント🍀
26年1月頃より展開予定！@FURYU_prizeフォローで続報を✅#フリュープライズ pic.twitter.com/YVNYC3wFsE
＼#FURYUプライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) September 11, 2025
人気フィギュア #BiCute の新シリーズ『BiCute Dark』から
TVスペシャルアニメ「#五等分の花嫁＊」#中野五月 が登場❤️
角も羽も尻尾も全部かわいい👿
黒に映える長い髪にドキドキ💗
26年2月頃より展開予定！@FURYU_prizeフォローで続報を✅#フリュープライズ pic.twitter.com/FP12XhI8ey