【フリュープライズ：新フィギュアシリーズ「BiCute Dark」】 9月上旬より順次展開

フリューは、プライズ新フィギュアシリーズ「BiCute Dark」を9月上旬より順次展開する。

「BiCute Dark」は“BIGサイズ＋縫製網タイツ”が魅力のフリューオリジナルフィギュアシリーズ。「BiCute Bunnies（ビッキュートバニーズ）」シリーズに続く商品となっており、ボリュームのあるサイズやセクシーでキュートなシリーズの特徴はそのままに、キャラクターを“小悪魔”姿で表現。頭のツノや羽、しっぽがついた蠱惑的なフィギュアとなっている。

第1弾として、TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」の中野一花を立体化した「BiCute Dark Figure－中野一花－」を9月上旬より順次展開。また、10月に中野二乃、12月に中野三玖のアイテムも登場を予定している。

BiCute Dark Figure－中野一花－

9月より順次展開

サイズ：全高約25cm

BiCute Dark Figure－中野二乃－

10月より順次展開

サイズ：全高約24cm

BiCute Dark Figure－中野三玖－

12月より順次展開

サイズ：全高約25cm

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会